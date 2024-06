A legmesszebbre a 110-szeres válogatott, VB-ezüstérmes, olimpiai bronzérmes Meksz Anikó jutott, ő évtizedek óta a francia kézilabdában dolgozik.

De az elmúlt időszakban is indított útjára későbbi NB I-es játékost a klub: a most 19 éves Agócs Alexandra 2022 óta a Dunaújváros élvonalbeli csapatában játszik.

Neves játékvezetők is kerültek ki a tolnai-mözsi kézis berkekből. Közülük a legnagyobb karriert az európai sportági szövetség és a magyar szövetség által is kitüntetett nemzetközi játékvezető és sportdiplomata, Andorka Sándor futotta be.

A nosztalgiatalálkozó programján a helyi utánpótlás csapatok (köztük az óvodás csoport) tartottak bemutatókat, volt közös bemelegítés és ügyességi akadályverseny, sőt, két nosztalgia meccset is bevállaltak a 1980-as években, illetve a 2005-2015 között játszó lányok, valamint két öregfiú is. Ebédre a Dunamenti Polgári Szövetség (DUPI) látta vendégül a megjelenteket.

A beszélgetés, sztorizgatás, nosztalgiázás pedig – kiváló hangulatban – természetesen egész nap folyt.

De mi az a Mözs?

A Tolna KC elnöke egy jópofa sztorit is megosztott a közönséggel. Egyszer Katzirz Béla, a válogatott focikapus Tatán megkérdezte az ott éppen osztályozót játszó mözsi kézis lányokat, hogy mi az a Mözs? Egyikük igen szellemes és frappáns választ adott a tudatlan kapusnak: Hát nem tudod? „Magyarok Önvédelmi Zsövetsége”.