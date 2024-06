Az olimpiai kvalifikáció során öt versenyző vívta ki az indulás jogát a Párizsba, köztük Tóth Krisztán és Özbas Szofi mellett a paksiak két kiválósága, Pupp Réka és Gercsák Szabina direkt kvótával, Ungvári Attila kontinentális kvótával lett résztvevő. Az Atomerőmű SE dzsúdósainak indulása már a májusi világbajnokság után gyakorlatilag biztossá vált, ez vált hivatalossá a nemzetközi szövetség közleményével.

Hat magyar dzsúdóssal indul az olimpia, köztük Gercsák Szabinával (balra) és Pupp Rékával (balról a harmadik)

Forrás: judoinfo.hu

A kétéves kvalifikációs sorozatban Pupp Réka sikert sikerre halmozott, a Grand Slameken hat érmet (egy-egy arany és ezüst, négy bronz) gyűjtött össze, de Mesterek Tornáján és Európa-bajnokságon is a dobogó alsó fokára állhatott, míg vb-n két ötödik helyet szerzett. Ezzel a június 23-án lezárult kvalifikáció végeztével az 52 kilogrammosak világranglistáján a hatodik helyen zárt, így kiemeltként várhatja a sorsolást Párizsban.

A korábban két olimpiáról is lemaradt Gercsák Szabinát a mostani sorozatban is több sérülés hátráltatta, de végül sikerült becsúsznia a kvótát érő 22. helyre a ranglistán. A korosztályos szinten mindent megnyert dzsúdós tavaly áprilisban szerződött Miskolcról Paksra, ahol Braun Ákos kezei alatt megszerezte első, majd második Grand Slam-érmét (mindkettő bronz), de Grand Prix-n is összejött neki egy harmadik hely.

Nagy András, a szövetség főtitkára elmondta, az IJF a sorozat lezárultával kiosztotta a rendelkezésére álló szabadkártyákat is, Magyarország pedig a szerencsések közé került. A párizsi torna csapatversenyének kiírásakor 18-ban határozták meg a résztevő országok számát, a kvalifikációs rendszerben azonban csak tizenhét biztosította be a helyét. A rangsor 18. pozíciójában a magyar csapat zárt, amely ezért kapott egy plusz kvótát, így először szerepelhet az ötkarikás csapatversenyben, írja a judoinfo.hu szakportál.

A csapatversenyt, ahol a két paksi is érdekelt lesz, augusztus 3-án rendezik a francia fővárosban. Egyéniben a három éve olimpiai ötödik helyen végzett Pupp Réka július 28-án, Gercsák Szabina július 31-én lép majd tatamira.