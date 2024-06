A múlt heti szegedi Európa-bajnokságon négyesben és párosban is aranyérmet szerző Pupp Noémi és a korábban ezekben a számokban szintén sikeresen szereplő Lucz Anna között tartott úgynevezett szétlövést a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, hogy eldőljön, melyikőjük képviselheti még a magyar színeket a párizsi olimpián.

Pupp Noémi nyerte a szétlövést, két számban lesz ott az olimpián

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: MKKSZ

Mint arról a honi szövetség honlapján beszámolt, a szerdai Szolnokon megtartott négyespróba – amelynek keretein belül az egység kétórás eltéréssel mindkét lehetséges összeállításban teljesített egy ötszáz méteres pályát – után Hüttner Csaba úgy döntött, hogy az Atomerőmű SE színeiben versenyző Pupp Noémit jelöli az olimpiai csapatba, míg Lucz Anna technikai tartalék lesz.

„Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy nagyon nehéz volt a döntés, hiszen mindkét versenyző kiválóan teljesített. Az egyes és a páros válogatón sem volt köztük nagy különbség, így tudtam, hogy most is nagyon kicsi lesz a differencia. Nehéz dönteni két más időben menő négyes között úgy, hogy három ember ugyanaz a hajóban. A Versenysport Bizottság döntése alapján, amivel az Elnökség is egyetértett az időeredményt kellett elsősorban figyelembe vennem, ez pedig a Pupp Noémivel felálló egységnek volt jobb” – fogalmazott Hüttner Csaba.

A paksiak háromszoros Európa-bajnokával egészül ki tehát Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra és Fojt Sára mellett a kajak négyes hajó 500 méteren, de az is eldőlt, hogy női K-2 500 méteren a Gazsó, Csipes duó mellett a Pupp, Fojt párosnak szoríthatunk majd Párizsban.

Pupp Noémi nővére, a cselgáncsozó Réka is utazik Párizsba, ezzel pedig megvalósult a testvérpár dédelgetett álma.