Vayer Gábor szerezte a Paks történetének első nemzetközi gólját

Fotó: Mirkó István

Volt fent és lent a skót Hearts (Heart of Midlothian FC) is, amely a 2012-ben is Európa-liga selejtezőt játszhatott, ahol egy kör választotta el a csapatot a csoportkörtő. Két év után aztán kiesett az első osztályból, ahova egyből visszajutva bronzérmet szerzett, hogy a 2019/2020-as szezon után újra búcsúzzon a Premiershiptől. Két idénnyel korábban bejutott az Ekl csoportkörébe, aminek selejtezőjében a legutóbbi idényben három kört ment. Idén ismét a második számú kupasorozatban mutathatják meg magukat a skótok.

Ma sorsolnak a Paksnak

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni központjában ma 15 órakor sorsolják az Európa-liga első selejtezőjének párosításai. A nemzetközi kupába tizenhárom év után visszatérő zöld-fehérek kiemeltként várják az eseményt, a lehetséges ellenfelei között a svéd Elfsborg, a román Corvinul Hunedoara (Vajdahunyad), a bolgár Botev Plovdiv, az azeri Zire, a szlovák Ruzomberok (Rózsahegy) és a koszovói Llapi szerepel.