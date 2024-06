Sok szempontnak kell megfelelni

A mai modern világban sok kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy egy mez versenyképes legyen. Az elsődleges szempont, hogy a játékosoknak kényelmes legyen a felszerelés, de egyben légáteresztő és szellőző is legyen, hogy az anyag az izzadságot a sportoló testén kívülre vezesse el. Emellett a szakítószilárdságnak is meg kell felelnie, valamint az igénybevétel miatt a rendszeres mosást és szárítást is bírnia kell, mondta Kresz Zoltán, az Absolute Teamssport Focivilág ügyvezető elnöke.