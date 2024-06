Végy egy jó kapust: a Paks ezt megtette

Ha az a kérdés, hogy kinek köszönhető a Paks kiváló szereplése, sokaknak egyből Szappanos Péter neve ugrik be. Nagyot nem is téved vele az ember, hiszen a Budapest Honvédtól szerződtetett kapus remek bemutatkozó szezonon van túl, huszonkilenc bajnoki közül, amin védett, kilencen gólt sem kapott, emellett több bravúrt is véghez vitt a mérkőzések során. Bognár György is többször hangsúlyozta, rutinja és kiváló irányítókészsége sokat jelent a csapat számára.

Szappanos Péter leigazolásával nagyot húzott a Paks

Fotó: Koncz Márton

De nemcsak a válogatottal jelenleg a németországi Európa-bajnokságon szereplő 33 esztendős kapus vette ki a részét a sikerekből, de az a Kinyik Ákos is, aki mindössze egy találkozót hagyott ki az OTP Bank Liga idei szezonjából (azt is öt sárga lapos eltiltása miatt). A 31 éves belső védő a többit végigjátszotta, ezáltal övé a harmadik legtöbb játékperc az egész mezőnyben. Így jutott ideje, hogy magába sűrítse, amit posztja megkíván az atomfociban: a bajnokság legtöbb (263) hosszú passzán kívül 531 labdát szerzett vissza (15,2-öt meccsenként), 197 lefülelt átadása az évadban a harmadik legtöbb, írja róla az m4sport.hu, amely ilyen statisztikai mutatókkal jogot szerzett magának a csatorna szerkesztőségének szezon álomcsapatába.

A Debrecenből 2021 nyarán érkezett hátvéd nemcsak az M4 Sportnál, de a Nemzeti Sportnál is helyet követelt magának a legjobb tizenegybe. Így tett Szabó János is, aki 34 évesen is óriási motivációval lép pályára hétről hétre. Az ezüstérmes gárdából még Windecker József került be a sportlap csapatába, aki középpályás létére kilenc góllal zárta a szezont. De említhetjük a szintén „régi bútordarabnak” számító Könyves Norbertet, a 35 éves támadó tizenegy találattal házi aranycipős lett, góljai pedig plusz hét pontot hozott a konyhára. És ott van az a Böde Dániel, aki, ha csak fél órára is áll be, de ennyi idő is elég neki arra, hogy döntő faktor legyen (az MTK-t például az ő duplájával verték, a kupadöntőben pedig róla állították ki a ferencvárosi Abenát).