Egy hónap pihenő után ismét benépesült a Fehérvári út Pakson, ahol hétfő délelőtt munkába állt a bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes gárda. Értelemszerűen nem volt ott az első tréningen Szappanos Péter, aki jelenleg a válogatottal készül a németek elleni szerdai Európa-bajnoki csoportmérkőzésre. Ott volt viszont a nemzeti csapat tartalék kerettagja, Vécsei Bálint, a szezon végén a feljutó Nyíregyházával hírbe hozott házi gólkirály Könyves Norbert, az eddigi egyetlen nyári érkező, Ötvös Bence és a kölcsönből visszatért fiatalok, köztük Földi Dominik, Gyurkits Gergő és Szekszárdi Milán.

Könyves Norbert (elöl, bal szélen) is Pakson kezdte el a felkészülést

Forrás: paksifc.hu

„Gyorsan elment ez a pár hét, pedig az eddigiekhez képest kicsit több szünetet kaptunk. Jól esett mindenkinek, próbáltuk kipihenni magunkat. Mától elkezdjük a melót, és persze a fókuszban az El-selejtező mérkőzéseink lesznek, hiszen nem minden nap indulunk az európai kupaporondon. Keményen végig kell dolgoznunk ezeket a heteket, mivel az egész következő szezonnak ez lesz az alapja. Úgy gondolom, kellően fel tudunk készülni, az elmúlt hetekre már kaptunk futóprogramot, így mindenki abból jön, az edzőmérkőzések egészen biztos, hogy kellően szolgálják majd a felkészülésünket. Ilyenkor mindig megtaláljuk a kiváló ellenfeleket, minden adott lesz tehát” – fogalmazott az első edzést megelőzően a klub honlapján Szabó János.

Mint arról beszámoltunk, az atomvárosiak az első két hetet itthon töltik, szombaton 10 órakor az NB III-as Budaörssel már le is játsszák első előkészületi mérkőzésüket, 27-én pedig a montenegrói Jedinstvóval is megmérkőznek Telkiben. Két nappal később a szlovéniai Catezbe utazik Bognár György csapata, ahol egy hét alatt három edzőmeccset is játszik sorrendben a helyi Radomlje, a cseh Bohemians Praha és az osztrák Austria Wien gárdájával.

Mindezek előtt viszont kedden 15 óra után kiderül, mely csapat ellen kezdi meg Európa-liga selejtezőjét a Paks. A nemzetközi kupába tizenhárom év után visszatérő zöld-fehérek lehetséges ellenfelei között azeri, bolgár, koszovói, román, svéd és szlovák csapat szerepel.