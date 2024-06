Ha nyár, akkor pihenő – legalábbi kosárlabda fronton. Megszokhattuk az elmúlt években, hogy májustól augusztusig csend honol a honi sportágban – igaz, közben zajlanak a korosztályos világesemények –, az élet majd a nyár végén indul be újra. A Tarr KSC Szekszárd játékosai, edzői, vezetői is pihennek, töltődnek, hogy majd újult erővel vághassanak neki a munkának.

Szabó Gergő és Theodoreán Alexandra a KSC sikerét ünnepli

Fotó: Beküldött kép

Egy valaki nem pihen csak, Szabó Gergő ügyvezető-elnök folyamatosan tárgyal, egyeztet, hogy az új idényben is legalább olyan ütőképes csapata legyen a KSC-nek, mint volt legutóbb. Az már korábban eldőlt, hogy a klubtól nyolc év után távozó Djokics Zseljko helyét Magyar Bianka foglalja el a kispadon, s lassan a keret összetételét is bejelenti a klub.

Szabó Gergő másik nagy szerelme a kosárlabda mellett a futball. Most pedig, hogy zajlik az Európa-bajnokság, az ügyvezető-elnök is focilázban ég. Olyannyira, hogy szombaton útra kel, és meg sem áll Stuttgartig, ahol a magyar csapat vasárnap este a skótokkal játszik sorsdöntő mérkőzést. Nem egyedül utazik, a felesége mellett a szekszárdi csapatkapitány, Theodoreán Alexandra és a vezetőedző, Magyar Bianka is vele tart.

„Most úgy alakult, hogy erre a meccsre sikerült jegyet szereznünk, de azt gondolom, hogy nem jártunk rosszul, hiszen ez lesz a legfontosabb” – mondta Szabó Gergő, aki a harmadik Európa-bajnokságára készül. Franciaországban, 2016-ban ott volt az osztrákok elleni csoportmeccsen és a belgák elleni nyolcaddöntős összecsapáson, 2021-ben Budapesten a portugálok és a franciák ellen, Münchenben pedig a németek elleni csoportmeccsen.

„A rossz rajt, a svájciaktól elszenvedett 3–1-es vereség után biztatóbb játékot mutattak a srácok a németek ellen, kis szerencsével talán pontot is szerezhettünk volna. Most egyszerű a képlet: meg kell vernünk a skótokat, s ha a többi csoport eredménye kedvezően alakul számukra, akkor harmadik helyen továbbjuthatunk. S talán akkor még egy meccsre ki tudunk jutni...” – reménykedett Szabó Gergő.

Az ügyvezető-elnök az esélyeket illetően azt mondta, most talán a házigazda németek és a spanyolok játsszák a leginkább meggyőző focit, de persze számolni kell a franciákkal, a portugálokkal és az angolokkal is. Mint mondta, a favoritok nem biztos, hogy már most a legszebb arcukat mutatják, s biztos benne, hogy a folytatásban mindegyikük még jobb játékra lesz képes.