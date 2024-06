Közös megegyezéssel távozott a Nagymányoki SE-től Szász Dávid – adta hírül a klub a közösségi oldalon. A fiatal szakemberrel a hetedik helyen végzett a bányászváros csapata a vármegyei I. osztályú focibajnokságban. Az utódja is megvan már, a korábbi sikeredző, Bodó József tér vissza a kispadra.

Bodó József (szürkében) a pályán is sokat tett a nagymányokiak bajnoki címéért (Fotó: Makovics Kornél)

Stangliczky Ottó, a klub elnöke érdeklődésünkre elárulta, hogy olyan edzőt kerestek, aki amellett, hogy szakmailag is felkészült, képes új csapatot is építeni. Több mányoki játékos ugyanis abbahagyja, vagy munkahelyi elfoglaltság miatt távozik. Az biztos, hogy a régi-új edző nem számíthat Gere Oszkár, Szilágyi Dominik, Pakurár Norbert, Kertész Gábor vagy a sérült Lajos Dávid szolgálataira, de több futballista esetében is kérdéses még a folytatás.

A korábbi kiváló mányoki védőből lett klubvezető azt mondta, még egy ilyen bajnokságban nem szeretnének részt venni, mint amilyen a legutóbbi volt, s nemcsak azért, mert hatalmas szakadék volt a „megye egyes és megye kettes” csapatok között a lehetőségeket tekintve, hanem azért is, mert ezekkel a klubokkal anyagilag sem tudnak és nem is akarnak versenyezni.

„Egy olyan közösséget szeretnénk építeni Nagymányokon, amelyhez örömmel tartoznak a játékosok, s nem a pénz miatt jönnek focizni hozzánk. A régi időket szeretnénk visszahozni, amikor a játék öröméért játszott mindenki, s a futballisták a meccsek után egy közös vacsora, egy-egy pohár sör vagy üdítő mellett beszélték meg a szurkolókkal a mérkőzéseken történteket” – mondta Stangliczky Ottó.

Bodó József a 2020/2021-es idényben megszerzett arannyal magasra tette maga előtt a nagymányoki lécet, amit most sem szeretne leverni.