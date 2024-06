A Szekszárdi Sportközpont hosszútávfutója gyakorlatilag végig a mezőny második felében futott és 1:05:57 órás eredménnyel ért célba a 21.097 méteres távon, ami alatt a Haza Oltára, a Piazza Navona, az Angyalvárat és a Szent Péter bazilika előtt is elhaladt, mielőtt megérkezett volna a római Olimpiai Stadionba. Szemerei Levente ezzel elmaradt egyéni legjobbjától (1:04:08), és az ötvenhét célba érkező között a 45. helyen zárt.

Fotó: Czeglédi Zsolt archív / Forrás: MTI

„Az elmúlt egy évben nem futottam félmaratont, a fókusz a bécsi maraton országos bajnokságon volt, ami naptárban közel van az Európa-bajnokság. Ezért nehezebb volt felkészülni erre, mint a tavalyi budapesti világbajnokságra – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Szemerei Levente. – Nagyon nehéz volt a belvárosban futni. Az első hat kilométeren sok volt a macskakő, sok helyen hiányzott is, ezért nagyon kellett figyelni. Ráadásul nagyon sok volt a kanyar is. Úgy gondolom, ha nincs ilyen meleg, akkor egy perccel jobbra is képes lettem volna. Persze, az időjárás lehetett volna rosszabb is, szerencsére csak meleg volt, de nem tűzött nap” – fűzte hozzá az MTI érdeklődésére.

A nőknél Szabó Nóra Szemereihez hasonlóan a hatvankilenc fős mezőny második felében futotta végig a távot, amelyet 1:13:27 órás eredménnyel a 43. helyen zárt.

A római Európa-bajnokság pénteki nyitónapján Vindics-Tóth Lili Anna 5000 méter síkfutásban állt rajthoz, de a dombóvári születésű atléta bukás miatt feladni kényszerült a versenyt. A kontinenstornán még két Tolna vármegyei sportoló áll rajthoz: hétfőn a szekszárdi nevelésű Bogdán Annabella gerelyhajításban, kedden a bonyhádi Városi Roland a 4x400 méteres síkfutás férfiváltó tagjaként méreti meg magát az olasz fővárosban.