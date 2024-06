Nagyobbik fia, Gyula szervezésében idén három csapat játszik majd a tolnai sporttelep műfüves pályáján. A Tolna VFC legendás, 2004-es csapata mellett a Tolna VFC vármegyei III. osztályban szereplő együttese, valamint a tolnai öregfiúk játszanak majd. A minitorna 17 órakor kezdődik, a harmadik félidőt pedig a fehér asztal mellett vacsorával, iszogatással és az emlékek felidézésével töltik majd a sporttársak.

Idősebb Tarjáni Gyula a tolnai futball egyik aranykorában volt a VFC elnöke, vezetésével kétszer is ezüstérmes lett a megyebajnokságban az a tolnai csapat, amelyik szinte csak helyi játékosokkal állt fel, s amely egyedül tudta megszorongatni az akkori „sztárcsapatokat”, a Dunaszentgyörgy SE-t és Dunaföldvár FC-t. Sok víz lefolyt azóta a Dunán, voltak szép időszakok, amikor még Hámori Róbert elnöksége alatt megyebajnok lett, s az NB III-ban is megfordult a gárda, most azonban nem éppen erről van szó, a megye kettőnél sokkal többre hivatottnak kellene lennie egy több mint tízezer lakosú város csapatának.

A viharos napok után szikrázó napsütést ígérnek szombatra – a szervezők mindenkit várnak a sporttelepre.