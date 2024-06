Június 1., szombat

AMERIKAI FUTBALL UFL, alapszakasz: Birmingham Stallions–Michigan Panthers 20 (Match4)

AUTÓSPORT Ferrari Challenge, Balatonring, 14 (Sport2)

DARTS US Darts Masters, New York, 19 (Sport2) és vasárnap hajnali 1 (Sport2)

KÉZILABDA Női Bajnokok Ligája, Final Four, elődöntők: Esbjerg–Győri Audi ETO KC 14.45 (Sport1), Metz–Bietigheim 17.30 (Sport1)

KOSÁRLABDA NBA, döntő, 1. mérkőzés: Dallas Mavericks–Minnesota Timberwolves 2.30 (vasárnap hajnalban, Sport1)

LABDARÚGÁS Bajnokok Ligája, döntő: Dortmund–Real Madrid 21 (M4 Sport)

MOTORSPORT Moto GP, Olasz Nagydíj, időmérő 10.45, sprintfutam 14.30 (Aréna4). Moto2, szabadedzés 9.15, időmérő 13.45 (Aréna4). Moto3, szabadedzés 8.30, időmérő 12.45 (Aréna4)

TENISZ Roland Garros, 3. forduló, 10.30 (Eurosport2) és 11.55 órától (Eurosport1)