– Csak nem edzés után hívom?

– Már túl vagyok rajta igen – felelte portálunknak telefonon keresztül Vécsei Bálint, a Paksi FC középpályára, aki a tartalékkeret tagja az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatottnál. – Múlt héten volt lehetőségem elmenni a családdal nyaralni, de olyan messzire azért nem mentünk, hiszen, ha kell, gyorsan haza tudjak jönni. Valahogy össze kellett hangolni a kettőt: edzésben is maradjak, de közben ki is tudtam kapcsolódni. Szerencsére ez Törökországban sikerült.

Vécsei Bálint legutóbb a bolgárok elleni tavaly márciusi Európa-bajnoki selejtezőn szerepelt, akkor gólt is lőtt

Fotó: Árvai Károly

– Ilyenkor a válogatott által előírt edzéstervet követi?

– Nem, egyéni terv alapján készültem. Együtt dolgozom egy fitneszedzővel, vele beszéltem át, hogy a nyári szünet alatt milyen edzésmunkát végezzek, hogy megálljam a helyemet a válogatottban, ha esetleg be kell kapcsolódnom a többiekhez.

– Mit érzett, amikor Callum Stylest az Izrael elleni Európa-bajnoki főpróba első félidejében sérülés miatt le kellett cserélni?

– Először nem tudtam, milyen problémával állunk szemben, de ismerve a válogatottnál dolgozó szakembereket, tudtam és tudom, hogy csak végső esetben mondják ki, ha valaki sérülés miatt nem állhat a csapat rendelkezésére. Később kiderült, nem olyan komoly a baj, egy rúgásról volt szó, úgyhogy valószínűleg Callum helyre jön az Európa-bajnokság rajtjáig.

– Ezek szerint figyelemmel követte a válogatott két felkészülési mérkőzését. Milyen benyomást tett Önre a csapat?

– Visszautalva az előző kérdésre, biztosan sokak fejében benne volt, hogy nem akarnak megsérülni a torna előtt. Az írek ellen szerintem kicsit a koncentráció is elcsúszott olyan szempontból, hogy az előző évekhez képest két olyan hiba vezetett gólhoz, ami nem volt a válogatottra jellemző. Izrael ellen sikerült kijavítani azt a vereséget, ami kellő önbizalmat jelent az Eb-re nézve. Nehéz kiindulni két felkészülési mérkőzésből, de nem hiszem, hogy a következő három csoportmeccs hasonít majd erre a két találkozóra.

Marco Rossi tíz alkalommal szavazott bizalmat Vécsei Bálintnak a válogatottban

Franciaország vagy Anglia lehet a végső befutó

– Mit remél a magyar válogatottól az Európa-bajnokságon?

– Például az angolok és a németek legyőzésével magasra tettük a lécet az elmúlt években, ahogy azzal is, hogy a csoportkört veretlenül megnyerve jutottunk ki az Eb-re. Mindenki elvárásnak tartja, hogy továbbjutunk a csoportból, természetesen én is bízom benne, hogy jól szerepelünk majd és sokáig menetelünk. Ugyanakkor nem lesz egyszerű, ha csak a németekről beszélünk, de ugyanezért a célért utazott ki Svájc is, ahogy a skótok is látják azt a potenciált, hogy tovább tudnak jutni a csoportból. Mindenesetre kulcsfontosságú lesz az első mérkőzés.