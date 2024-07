A magyar válogatott huszonnyolc dobogós helyezéssel zárt az éremtáblázat élén az ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságon, ebből tizenkettőt – 5 arany, 3 ezüst, 4 bronz eloszlásban – az idősebb korosztály adott. Ebből vette ki a részét Hodován Dávid C-2 1000 méteren elért második és Juhász István kenu páros 500-on szerzett harmadik helyével.

Hodován Dávid (jobbra) Fodor Nicholasszal Európa-bajnoki ezüstérmes lett Pozsonyban

– Dávid felkészülése nem ment zökkenőmentesen, de ez elmondható valamennyi sportolónkra – kezdte értékelését Bedecs Ferenc, az Atomerőmű SE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője. – Az első válogatón betegséggel küzdött, ami rányomta bélyegét a versenyére, ahol egyesben ezért nem is tudott dobogóra állni, pedig edzésen voltak jó megmozdulásai, ötszázon például élete formájában ment. Fodor Nicholasszal viszont második helyen végzett, amit az Európa-bajnokságon egy kemény pályán, férfias küzdelemben meg tudott ismételni.

Bedecs Ferenc az U23-as között elsőéves Juhász Istvánról elmondta, jó döntés született, hogy az előző idényt még az ifjúságiak között teljesítette a madocsai kenus. Így egy év kihagyás után állt össze újra Molnár Csanáddal, akivel 2022-ben világbajnoki címet nyert a junioroknál.

– Isti vállsérülés miatt a második válogató előtt másfél hetet kihagyott, futott és kondizott, de evezni nem tudott. Az Európa-bajnokság előtt egy héttel pedig belázasodott, úgyhogy Csanád edzőjével, Boldizsár Gáspárral egyetértettünk abban, hogy ez a bronzérem szenzációszámba ment – értékelt a szakosztály-vezető. – Nem azt a harmonikus kenuzást mutatták be Pozsonyban, amire képesek, de ezekkel az előzményekkel mindent megtettek a döntőben, nagyot küzdöttek és nagyon szoros hajrá után megérdemeltek álltak fel a dobogóra.

Juhász István (jobb szélen) bronzérmes lett kenu párosok 500 méterén

A paksiak harmadik Eb-indulója Kollár Kristóf volt, aki két számban, 200 és 1000 méteren állt rajthoz Pozsonyban. A menetrendje sűrű volt már eddig is, hajóba térdelt a szegedi világkupán, válogatókon, szétlövésnek is volt részese, és párosban a felnőtt Európa-bajnokságon is rajthoz állt. Mindezek miatt klasszikus értelembe vett edzéssel nem tudott foglalkozni, mert mindig a legjobb formáját kellett hoznia. És sajnos a vállsérülés őt sem kerülte el, a kontinenstornán a rövidebb táv amolyan bónuszfutam volt.