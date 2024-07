Idén is megugrották a korántsem alacsony lécet a 37. Atom-kupa szervezői, akiknek nemcsak a logisztikával, de a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük. Keszthelyi László portálunk érdeklődésére lemondta, három kontinens (Amerika, Ázsia, Európa) huszonkilenc országának közel négyszáz dzsúdósa vett részt a juniorok magyarországi Európa-kupáján.

Az MTK Budapest fiatalja, Gábor Áron aranyérmet szerzett az Atom-kupa 66 kilogrammos súlycsoportjában

Fotó: Molnár Gyula

– Több nemzet „izmos” csapattal képviseltette magát az Atom-kupán, az osztrákok, grúzok, brazilok és franciák is harminc-negyven fővel érkeztek, utóbbi kettő nemcsak mennyiségre, de minőségre is megvoltak. A franciák, akik tavaly toronymagasan végeztek az éremtáblázat élén, tizenkét medállal most is kitettek magukért, de a legtöbb dobogós helyezést, szám szerint tizennégyet ezúttal a brazilok szereztek – mondta a főszervező.

Keszthelyi László hozzátette, a rekkenő, akár negyven fokos hőség nagy megterhelést mért valamennyi indulóra, ennek ellenére nagy versenyek kerekedtek ki a két nap során. – Az új, klimatizált dzsúdóterem egyrészt bemelegítő pontként és hűsölési pontként is szolgált, ahol a sportolók vártak a sorukra vagy kipihenhették a meleg okozta plusz terhelést, és ahol néha többen voltak, mint a Gesztenyés úti csarnokban. Az Atom-kupa ideje alatt egy kilenc fős nemzetközi delegátus figyelte minden mozdulatunkat, és a körülményekhez képest sikerült megugranunk a lécet – tette hozzá a főszervező.