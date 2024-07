Két napra több száz fiatal dzsúdós érkezik Paksra, hogy a junior korcsoportban (2004 és 2009 között született fiúk és lányok) összemérje erejét az egyik legrangosabb nemzetközi megmérettetésen. Az idei Atom Kupa is komoly színvonalat ígér: a teljes magyar junior válogatott részt vesz rajta, a házigazda Atomerőmű SE-t három versenyző, Metzger Botond, Tóth Barna és Komlósi Csongor képviseli.

Nagy siker volt tavaly az Atom Kupa, s a szervezők remélik, hogy idén is az lesz (Fotó: Molnár Gyula)

Keszthelyi László a 37. OTP Bank Nemzetközi Junior Atom Kupa főszervezője a Teol.hu-nak elmondta: az európai dzsúdónagyhatalmak, a grúzok, a franciák harminc fővel érkeznek, de lesz brazil kontingens és Bahamából is bejelentkezett egy dzsudoka, hogy megméresse magát. A férfiak és a nők is hét-hét súlycsoportban mérkőznek. Előbbieknél -60, -66, -73, -81, -90, -100 és +100, utóbbiaknál pedig -48 -52, -57, -63, -70, -78 és +78 kilogrammban osztanak majd érmeket.

A verseny után (hétfőn kezdődik és szerdán fejeződik be) ezúttal is megtartják a hagyományos edzőtábort, amelyen a juniorok mellett a magyar felnőtt válogatott tagjai is részt vesznek. Utóbbiaknál a teljes olimpiai csapat – köztük a két paksi Pupp Réka és a Gercsák Szabina – is felvonul.

A selejtezők mindkét nap 9-kor, az érmes meccsek pedig 16 órakor kezdődnek.