Jó formában várja az olimpiát Pupp Noémi

Nemcsak világ és Európa-bajnokságokon, de olimpián is érdekelt ezen a nyáron az Atomerőmű SE. Pupp Noémi, a paksiak kétszeres Európa-bajnok kajakosa Fojt Sárával párosban, Csipes Tamarával és Gazsó Alida Dórával kiegészülve négyesben is rajthoz áll 500 méteren Párizsban.

– Hétfőn beszéltem vele telefonon, jó formában várja a versenyeket, a négyesük is egyre jobban összeáll, úgyhogy bizakodó vagyok én is. Nem lesz könnyű dolguk, erős lesz a mezőny, de milyen legyen egy olimpián? Arra számítok, hogy szoros csatákban, de felénk billen majd a mérleg nyelve – mondta Bedecs Ferenc.

Pupp Noémi augusztus 6-án, kedden ül hajóba mindkét számában a francia fővárosban, az előfutamok 9.30, a negyeddöntők 13.10 órától zajlanak.