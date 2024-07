A februárban szerződtetett Bernáth Réka rövid idő alatt megkedvelte a klubot és a várost, s mivel korábban dolgozott már együtt Magyar Biankával, így nem sokat gondolkozott, amikor a szekszárdi klubvezetés hosszabbítási ajánlatot tett neki.

Bernáth Réka (a kép jobb szélén) a soproni Yvonne Turnert próbálja megállítani a bronzmérkőzésen

Fotó: Denes Martonfai

– Miután leültem Biával beszélni, nem is volt kérdés, hogy szeretnék maradni, sokat köszönhetek neki, és mindig is szerettem vele dolgozni – idézte a klub honlapja Bernáth Rékát, akinek a Vasas, a TFSE és a DVTK után a szekszárdi a negyedik magyar klubja. – Bár az első pár hónapom nem úgy alakult Szekszárdon, ahogy szerettem volna, de nem bántam meg semmit. Sokat tanultam, amit a jövőben hasznosítani tudok majd. Egy remek közösségbe kerültem a pályán, és azon kívül is, amely végig segített mindenben. Hálás vagyok nekik és a szurkolóknak is, akik nyitottan és kedvesen álltak hozzám annak ellenére is, hogy a pályán nem tudtam segíteni őket és a csapatot a céljaink elérésében – mondta Bernáth Réka, aki az előző idényben az alapszakaszban és a rájátszásban is 4-4 meccsen lépett pályára, s előbbiben 2,8 pontot, 0,5 lepattanót és 0,8 gól­passzt, utóbbiban pedig 1,3 pontot, 0,5 lepattanót és 0,5 gólpasszt ért el átlagban.

– Új szezon jön, új lehetőségekkel, amit izgatottan várok, és remélem, hogy minél jobb eredményeket tudunk majd együtt elérni. Várom már, hogy visszamenjek Szekszárdra, és elkezdjük a közös munkát a lányokkal és az új stábtagokkal. Addig is mindenkinek jó pihenést kívánok, hamarosan találkozunk! Hajrá, Szekszárd! – idézte a Szekszárdra igazolása előtt Törökországban és Lengyelországban is légióskodó kosarast a klub.

A Tarr KSC Szekszárd eddig már bejelentette, hogy az új idényben is Szekszárdon játszik Boros Júlia, Holcz Rebeka, Szücs Gréta és Theodoreán Alexandra, ugyanakkor távozik Miklós Melinda (aki a hírek szerint Diósgyőrben folytatja).

A szakmai munkát Djokics Zseljko távozása után Magyar Bianka irányítja, a másodedző Szentendrei Áron, az erőnléti edző Gyebrovszki Ádám lesz.

A szekszárdiak augusztus elején kezdik el a felkészülést a 2024/2025-ös idényre, egyúttal az Euroliga-selejtezőre.