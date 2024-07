Hetven éve játszották Bernben a világbajnokság máig sok kérdést felvető döntőjét, amelyen Németország 3:2-re legyőzte az Aranycsapatot. Az Újdombóváron született Buzánszky Jenő révén mi, Tolna (vár)megyeiek is részesei vagyunk a sporttörténelemnek, amelybe végül nem aza fejezet íródott, amit előzetesen reméltünk.

Puskás Ferenc vezeti a magyar csapat támadását a berni döntőben

Fotó: Nemzeti Sport

– Édesapám mindig diplomatikusan fogalmazott, amikor egy-egy eseményen, közönségtalálkozón téma volt az ominózus világbajnoki döntő, de valójában nagy csalódás volt számára, hogy nem lett meg a vb-arany – mondta ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás jobbhátvéd fia. – Mindez érthető is, hiszen aki egyszer elkezd sportolni, az mindig győzni akar, a legjobb akar lenni, még akkor is, ha ma bármelyik futballválogatott az életét adná, ha ott lehetne egy világbajnoki döntőben. Jómagam még nem éltem akkoriban így csak az elmeséltekre tudok hagyatkozni, miszerint sok minden közrejátszhatott abban, hogy így alakult. Kezdve a magyar vezetés hibáitól, folytatva az angol játékvezető működésével, vagy azzal, hogy a németek lecsavarható stoplisuknak köszönhetően jobban alkalmazkodtak a mostoha körülményekhez – tette hozzá.

A berni döntő örökségét is ápolja

Ifjabb Buzánszky Jenő azt mondta, az Aranycsapat által hagyott örökséget nekik, gyermekeknek kell ápolniuk, s ő igyekszik is mindent megtenni azért, hogy ne merüljön feledésbe ez az időszak.

– Igyekszem a magam módján a közösségi médiában vagy a hagyományos médiában is örökséget hagyni az utókor számára – folytatta ifjabb Buzánszky Jenő. – Szerencsére a Puskás Intézetnél is nagyon figyelnek erre, minden jeles dátum alkalmával megemlékeznek az Aranycsapatról. De igazából nemcsak arról szól ez az egész, hogy mi volt a pályán, hogy mi volt az eredmény, ebben a történetben az ember is fontos. Aki példát mutatott, aki mércét állított fel, akikre nemcsak mint sportoló lehet és kell felnézni – zárta ifjabb Buzánszky Jenő, aki bár nem itt él már Tolnában, évente több alkalommal is hazalátogat Dombóvárra, hogy szülővárosában is ápolhassa édesapja emlékét.