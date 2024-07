Nem lehet összehasonlítani a 2011-ben Európa-liga-szereplő Paksi FC-t és a mostanit. Ezt mondta Böde Dániel az atomvárosiak csütörtöki nemzetközi kupamérkőzése előtti sajtótájékoztatón. A 38 éves ikon, aki 2019-ben tért haza Paksra a Ferencvárostól úgy fogalmazott, hogy ha most is sikerülne három kört menniük az El-ben, akkor mindenki elégedett lenne.

Böde Dániel és Bognár György válaszolt az újságírók kérdéseire a Paksi FC sajtótájékoztatóján (Fotó: Molnár Gyula)

A 2011/2012-es kupasorozatban Böde Dániel mindhárom ellenfél, az andorrai Santa Coloma, a norvég Tromsö és a skót Hearts kapujába is betalált. Újsárói kérdésre válaszolva azt mondta, ha most is betalálna, az hab lenne a tortán. „A legfontosabb azonban a győzelem” – húzta alá.

Az esélyeket illetően úgy fogalmazott, ebben a párharcban csak nekik van veszíteni valójuk, ugyanakkor kihangsúlyozta azt is, hogy tisztelik az ellenfelet, de csakis a győzelmet tudja elképzelni a csütörtökön 19 órakor kezdődő összecsapáson.

Bognár György azt monda, nem volt sok idejük felkészülni a találkozóra, jobb lett volna a három és fél hét helyett, ha öt-hat hét áll a rendelkezésükre, de a szakember szerint így sincs gond, mert a keretük együtt maradt, mindenki ismeri a játékfilozófiáját, így nyugodtan várja a találkozót.

„A Corvinul kezdeményező focit játszik, két támadó és egy védekező középpályással állnak fel, ami azt jelenti, hogy szeretnek futballozni – mondta a szakember, hozzátéve, hogy fizikális meccs lesz a csütörtöki, de a céljuk, hogy ráerőltessék az akaratukat az ellenfélre. – Nincs idő tapogatózni, nem fogunk visszaállni, mert nyerni szeretnénk. Az, hogy ez milyen arányban sikerül, nem tudjuk, de amúgy is van a párharcnak egy visszavágója, szóval két találkozón dől el a továbbjutás” – fogalmazott Bognár.

A vezetőedző azt mondta, Szélpál Norbert az operációja után még nem térhet vissza, Hahn Jánosnak tüdőgyulladása volt és a térdével is bajlódik, így ő semmiképpen sem fog játszani az odavágón. Haraszti Zsolt és Windecker József szintén kisebb (nagyobb) sérülésekkel bajlódnak, de úgy néz ki, hogy mindketten ott lehetnek a pályán csütörtökön.