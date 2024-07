„A két héttel ezelőtti vereséget jóra használtuk fel, az utóbbi időben helyrerázódott a mentális egység a csapaton belül. Megérdemelten nyerünk, jobban játszottunk ellenfelünknél, de azt is látni kell, hogy a Larnacát jó játékosok alkotják. Ez még csak a párharc első félideje volt – hívta fel a figyelmet Bognár György. – Egységes volt a csapat, azokat a váltásokat védekezésben, amit alkalmazni szoktunk, jól működtek most. Kisegítették egymás a játékosok, kevés volt a helyezkedési hiba ezúttal és a futómennyiségekkel is elégedett vagyok” – fogalmazott a Paks edzője a 3–0-s siker után.

Bognár György elégedett volt csapatával

Fotó: Molnár Gyula

A paksiak második gólját jegyző Tóth Barna elmondta, két hete, Corvinul elleni első mérkőzésen senkinek nem volt jó napja, mindenki átgondolta, miben hibázott. Rendezték a sorokat, amit az Európa-liga-selejtező visszavágóján meg is mutatkozott.

„Fizikális mérkőzést játszottunk, de erre is készültünk, tudtuk, hogy meg kell nyernünk a párharcokat. Egyelőre előnyben vagyunk, de az biztos, hogy nagyon nehéz visszavágó lesz. Cipruson meg kell tartanunk az előnyünk” – jelentette ki az atomvárosiak mezében második találatát szerző csatár.

A Konferencialiga-selejtezős párharc második mérkőzését jövő héten csütörtökön, augusztus 1-jén 18 órakor rendezik Larnaca otthonában.