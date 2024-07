A Bonyhád BFC újra indulhat az Európai Bajnokok Tornáján

„Tudtuk jól, hogy egy nagyon jó ellenféllel fogunk találkozni a döntőben, hiszen rendre igen kiélezett csatákat vív egymással a két gárda. A csapatunk erejét mutatja, hogy vesztett állásból is vissza tudtunk jönni és megfordítani a mindent eldöntő összecsapást. Nagyon fontos volt nekünk a bajnoki cím megszerzése, hiszen csak ez biztosította számunkra azt, hogy jövőre is indulhassunk az Európai Bajnokok Tornáján, ahol az idei eredményeink alapján már talán egy kedvezőbb sorsolást is kaphatunk majd. A legnagyobb feladat viszont még idén előttünk áll, szeptemberben ugyanis mindhárom szakágat, a labdarúgást, a futsalt és a strandlabdarúgást is ide értve, első magyar csapatként vehetünk majd részt a klubvilágbajnokságon Olaszországban. Óriási lehetőség, kihívás és feladat is egyben ez a történelmi esély. Dolgozunk tovább az álmainkért, a csapatért és Magyarországért” – összegzett Bölcsföldi Zoltán, csapatvezető.

Magyar Strandlabdarúgó Bajnokság, döntő

1. Bonyhád BFC-Garvittax 6-0 (2-0,1-0,3-0). gól: Patócs (2), Guzorán P., Genczler, Kósa, Vénosz

2. Újhartyán BSC- Garvittax 6-1 (1-0,1-1,4-0). gól: Csoszánszky (3), Laczkó (2), Szabó B. ill. Bocsev

3. Bonyhád BFC-Újhartyán BSC 6-5 (0-1,2-2,4-2). Balatonboglár, vezette: Jakab Á., Jakab R., Baghy Cs., Hartung V. Bonyhád BFC: Dr. Szabó Sz., Ficsór – Szász D., Adorján, Vénosz, Ágics, Patócs, Sásdi B., Genczler, Guzorán P. Sásdi A., Szabó D., játékos-edző: Szász Dávid, csapatvezető: Bölcsföldi Zoltán. Újhartyán BSC: Lipők – Deák D., Szentes-Bíró, Csoszánszky, Gulyás, Szabó B., Vörös, Szabó D., Laczkó, edzők: Fabók Máté, Szabó László, csapatvezető: Fabók Antal. gól: Genczler (4), Patócs, Sásdi B. ill. Laczkó (2), Gulyás, Csoszánszky, Szabó D.