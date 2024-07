Három év után távozott a Bonyhád-Börzsöny SE kispadjáról Töttős László, aki döntését elsősorban családi okokra hivatkozva hozta meg, olvasható a klub közösségi oldalán. A szakember a 2020/2021-es idényben az utolsó, 11. helyen végzett csapatával a megyei másodosztályban, a követő szezonban viszont bronzérmet szerzett a második vonalban, míg legutóbb hatodik helyen zárt.

Maraszin Szilveszter vette át a Bonyhád-Börzsöny SE irányítását

Forrás: Bonyhád-Börzsöny SE

Töttős László megüresedett helyét Maraszin Szilveszter veszi át, akinek célja, hogy egy családias hangulatú, minél sikeresebben szereplő csapat alakítson ki. A 65 esztendős egykori játékvezető a kétezres évek elején már dolgozott a völgységi klubnál. A vezetőség a bajnoki mezőny kialakulása után határozza majd meg a célkitűzést, teszik hozzá.

A Bonyhád-Börzsöny SE szakmai vezetését a továbbiakban Szász Dávid látja el, aki játékos pályafutása során hosszú éveket töltött Bonyhádon (két bajnoki cím és négy ezüstérmes a megyei első osztályban), de megfordult a Pécsi MFC és a Kakasd SE csapatánál, a legutóbbi szezonban pedig a vármegyei első osztályú Nagymányoki SE-nél töltött be játékos-edzői szerepkört. A 28 esztendős tréner szép hazai és nemzetközi sikereket ért már el most is az egyesület keretein belül működő strandlabdarúgó csapattal, a Bonyhád BFC-vel, amellyel idén a klub történetében először szerepelt az Európai Bajnokok Tornáján, míg a Közép-Európai Kupában ezüst-, a Magyar Kupában aranyéremhez vezette a gárdát.

A völgységiek két játékos érkezést is bejelentették: Völgyi Péter egy, Fekete Krisztián három év kihagyás után ismét futballcipőt húz és ölti magára a csapat mezét. Előbbi játékos a Bonyhád-Börzsönyben még nem, a BBFC-ben viszont már játszott, míg utóbbi 2020-ban a világoskékektől vonult vissza egy időre.