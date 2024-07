A Hertha BSC korábbi vezetőedzője, Dárdai Pál nevével fémjelzett gálacsapat avatja fel szombat este a bátaszéki futballpályát. A Bátaszék SE All Star és a Dárdai Team – amely nem is olyan régen Bonyhádon járt a BVLC családi napján – mérkőzése 18 órakor kezdődik, előtte a Bátaszék SE és a Tolna VFC U13-as együttese bemutatómeccset játszik (15 óra), de összecsap egymással a vármegyei I. osztályban hatszoros bajnok Bátaszék SE és a Baranya vármegyei II. osztályban szereplő Véménd gárdája is (utóbbi úgy jött képbe, hogy onnan származik Dárdai Pál családja).

Czvitkovics Péter tagja volt a BL-t is megjárt debreceni csapatnak – Dárdai Pál hívására mindig örömmel mond igent (Fotó: Mate Reka)

Dárdai Pál jó kis gárdával érkezik szombaton

Jó nevekből nem lesz hiány, ami biztos: Czvitkovics Péter, Juhász Roland, Németh Krisztián, Lisztes Krisztián, Márton Gábor és a „főhős”, Dárdai Pál is pályára lép. Bakalár László meccsszervező, Dárdai Pál jóbarátja azt mondta, természetesen a tolnai spílerek, Gyánó Szabolcs, Hosnyánszki Zsolt, Buzás Attila vagy Fehér Attila is ott lesznek, s politikailag is jól fekszik majd a csapat, a kaput ugyanis Bánki Erik, országgyűlési képviselő védi.

A Vicze János Városi Sportpálya az elmúlt több mint egy évben teljesen megújult, s bár a BSE az előző idény utolsó meccsét a Nagymányok ellen már otthon játszotta, hivatalosan ez lesz a vadonatúj sporttelep avatója. A Bátaszék SE „hontalan” volt az elmúlt másfél évben, először Mórágyon játszott, aztán Őcsényben talált otthonra – a bajnokságban pedig csak az ötödik helyet szerezte meg.