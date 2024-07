Jó kis csapattal állt fel a Bátaszék All Star

Nemcsak a Dárdai Team, hanem a hazai All Star-gárda is jó neveket vonultatott fel. Pozsár István, Brecska László, Nagy Sándor, Rupa László, Péter Róbert, Vituska István, Botos Tamás, Bojás Zoltán, Diriczi László Samu Péter és Bozsolik Róbert polgármester is pályára lépett. Nem hiába mondták a lelátón: ha közülük most még néhányan futballozhatnának, aligha lenne ellenfele a BSE-nek a vármegyében.