Nyár közepén idehaza már elindulnak a magasabb osztályú bajnokságok, külföldön pedig gőzerővel készülnek a csapatok az új szezonra, éppen ezért szűkebb kerettel, de így is nagy nevekkel érkezett Sióagárdra a Dárdai Team. A korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány nevét viselő gálacsapatban helyet kapott Juhász Roland, Lisztes Krisztián és Nemanja Nikolics, ahogy a vármegyében jól csengő Hosnyánszki Zsolt, Palásti Lajos és Rikkers Péter is.

Nikolics Nemanja kapufa mellett öt gólt is lőtt a Dárdai Team tagjaként Sióagárdon

Fotó: Mártonfai Dénes

A Hertha BSC elnöki pozíciójára pályázó Dárdai Pál fémjelezte együttest nemcsak a tikkasztó meleg, de a házigazda is megizzasztotta. A Werder Bremennel a „Salátástálat” magasba emelő, vagyis német bajnoki címet szerző Lisztes találatával a vendégek jutottak előnyhöz, de Dér Gábor és Domokos István erőszakosságának köszönhetően pillanatok alatt fordított az Öregfiúk. Jól mozogtak a sióagárdi szeniorok, látszott rajtuk, hogy a mai napig heti kétszer összejárnak edzeni. A félidőre viszont már a „dream team” ment előnnyel annak a Nikolicsnak a duplájával, aki a Paksi FC Konferencialiga-ellenfelétől, a ciprusi AEK Larnacából vonult vissza tavaly nyáron.

A 36 éves csatár még mindig olyan fizikális állapotban van, hogy a csordultig megtelt lelátókon többen azt hitték, hogy még mindig aktív a pályán, de Lisztesről sem gondolták volna, hogy már közelebb van az ötvenhez, mint a negyvenhez. A Ferencváros atomvárosban is megfordult legendás középpályása még most is forintos labdákat tud osztogatni, amiből pénteken is ízelítőt adott.