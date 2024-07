A polgármester is örül az új klubnak

Heberling Tibor polgármester azt mondta, nagyon örül neki, hogy valami ismét elindult a decsi fociban. Mint kihangsúlyozta, édesapja annak idején komoly támogatója volt a csapatnak, s amikor csak tehette ő is ott szurkolt a pálya mellett. A község első embere azt mondta, az idei költségvetésből már nem tudják támogatni az új egyesületet, de igyekszik szponzorokat megszólítani, s minden segítséget megadni ahhoz, hogy újra beindulhasson a futballélet Decsen. Mert a jó focira – mint az a múltban is bebizonyosodott – igenis szükség van. Ha pedig az eredmények is jönnek majd...