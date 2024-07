„A 2024/2025-os szezonban nem nevezünk az NB2 Nyugati csoportos felnőtt férfi amatőr kosárlabda bajnokságba és szüneteltetjük a felnőtt csapat szerepeltetését. Fontos hangsúlyozni, hogy nem végleges megszüntetésről, hanem szüneteltetésről van szó! Terveink szerint a jövőben ismét indítunk csapatot felnőtt bajnokságban is annak ellenére, hogy egyesületünk fő profilja az utánpótlás nevelés.” – áll a Dombóvári KKE közösségi oldalára kitett közleményében.

A Dombóvári KKE tizennégy év után szünetelteti a felnőttcsapat szerepeltetését

Forrás: DKKE

Hozzáteszik, az egyesület valamennyi vezetője, edzője, munkatársa főállású munka mellett, szabadidejéből áldozva magas szinten és mély elkötelezettséggel dolgozik a Kosársuli és a dombóvári kosárlabda sikereiért. Hangsúlyozzák, hogy a felnőtt kosárlabda sokak által vágyott magasabb szintre emeléséhez az egyesület erőfeszítései nem elégségesek, ehhez sokkal nagyobb érdeklődésre, elkötelezettségre és szándékra van szükség azoktól a helyi társadalmi szereplőktől, akik érdemben tenni tudnak és segítséget tudnak nyújtani. Mindemellett „az elmúlt időszakban olyan szemléletbeli változások történtek az NB II-es amatőr bajnokság tekintetében, melyek ütköznek a klub elveivel, filozófiájával”.

A jövőre 20 esztendős klub Dombóvár városának legnagyobb létszámmal és legtöbb versenysorozatban induló egyesülete, mely az elmúlt évtizedekben széleskörű ismertségre tett szert, köszönhetően a nagyszámú országos döntős szereplésnek és a kinevelt utánpótlás-válogatott és NB I-es szintig jutó játékosoknak, edzőknek. Hozzáteszik, a „Dombóvár Elismert Közössége” díjas egyesület legfőbb célja továbbra is ez.

Éppen ezért a következő idényben U10, U11, U12, U14, U16 és U19 korosztályban indít csapatot a Kosársuli azzal a céllal, hogy hogy a rendelkezésre álló bő keret olyan mértékben fejlődjön, hogy az jó alapot adhasson a jövőre nézve egy újabb NB II-es felnőtt csapat indításához.

Egy híján húsz éves a Dombóvári KKE

A klub közleményében kitér arra is, hogy a Dombóvár KC 2010-es csődje és az NB I/A csoportos felnőtt kosárlabda megszűnése után az akkor már öt éve működő Kosársuli felvállalta, hogy NB II-es amatőr egyesületet is versenyeztessen azért, hogy a felnőtt kosárlabda fennmaradjon a városban. Ezt az elmúlt tizennégy évben folyamatosan meg is valósították több kiemelkedő eredmény kíséretében.