Nem lett zökkenőmentesen a paksiak romániai túrája, a zöld-fehérek csapatbusza több órás késéssel gördült csak be szerda este Nagyszebenbe. Elmaradt így az aznap estére tervezett átmozgató edzés és a stadion sem tudták feltérképezni Windecker Józsefék. Az Európa-liga visszavágós meccsén csoda kellett volna a paksiaktól, de ezt senki sem várta a megsemmisítő hazai 0–4 után.

Hahn János (zöldben) és a Paksi FC legyőzte a Corvinult az Európa-liga selejtezőjének visszavágóján

Nem is jött össze a csoda, de a győzelem legalább meglett, így emelt fővel jöhetett le a pályáról az atomvárosi együttes. Összességében az egész meccsen jobb volt a Paks csütörtökön, s bár az első félidőben Könyves Norbert még csak szabálytalan gólt tudott szerezni, a szünet után egy érvényeset is lőtt, amivel vezetést szerzett az atomvárosiaknak. A hajrában aztán Böde Dániel is betalált, így két góllal nyert a Paks.

A továbbjutásra ugyanakkor nem volt esély, a románok érezhetően ezen az estén annyit adtak ki magukból, amennyi ekkora előny megtartásához kellett. Simán továbbjutottak végül, s folytathatják az Európa-liga második selejtezőkörében, míg a Paksi FC az Európai Konferencialigában jászhat tovább. Jövő héten a Gyurcsó Ádámmal felálló ciprusi AEK Larnaca érkezik Paksra, a párharc első meccsére.

Európa-liga, selejtező, visszavágó

Corvinul Hunodeara–Paksi FC 0–2 (0–0)

Gólszerző: Könyves (79.), Böde D. (89.).