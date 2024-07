JÚLIUS 19., PÉNTEK

Darts, ­World Matchplay, Blackpool, 21 (Sport1).

Forma–1, Magyar Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés, 13.30 és 17 (M4 Sport). Forma–3, Magyar Nagydíj, időmérő, 15 (M4 Sport), Forma–2, Magyar Nagydíj, időmérő, 16 (M4 Sport).

Golf, PGA Tour, Barracuda Championship, 23 (Eurosport2).

Kerékpár, Tour de France, 12 (Eurosport1).

Kézilabda, férfijunior-Európa-bajnokság, a 9–16. Helyért, 11.45 és 14.15, elődöntők 17.45 és 20.15 (Sport2), női felkészülési mérkőzés, Németország–Magyarország 19.45 (M4 Sport).

Motorsport, Superbike-világbajnokság, Most, SBK, 1. és 2. Szabadedzés, 10.15 és 15 (Arena4), Most, SSP300, superpole 14 (Arena4), Most, SSP, superpole 16 (Arena4).

Sportmászás, világkupa, férfi és női nehézségi mászás, Briancon 20.30 (Eurosport1).

Sznúker, Sanghaj Masters, elődöntő, 8 és 13.30 (Eurosport2).

Tenisz, WTA-torna, Budapest, 11 (Sport1), ATP-torna, 12 (Match4).