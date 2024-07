A 2024-es Fadd-Dombori Triatlon fesztivál két kategóriában is elnyerte az Országos Bajnokság rendezési jogát, így a XL. SporTolna Triatlon Fesztivál a Sprint Távú Age Group Országos Bajnokság és az Egészségügyi Dolgozók Országos Triatlon Bajnoksága is egyben.

Az idei lesz a 40. Fadd-Dombori Triatlon fesztivál

A fesztivál július 26-án az Olimpiai Ötpróba nyílt vízi úszással, dili futammal – ahol az 50 méteres triatlon távokat hátrafelé kell teljesíteni –, valamint a hagyományos toronyfutással indul, amiben a céltorony 102 lépcsőjét kell leküzdeniük a résztvevőknek. A versenynap programját a gyermekek részere meghirdetett 50, illetve 100 méter úszásból, majd 300 méter vagy 500 méter futásból álló Aquakid elnevezésű szám nyitja.

Ezután a „Próbáld ki a triatlont” következik, ahol 100 méter úszás, 2 kilométer kerékpár és 500 méter futás teljesítése a feladat. Itt a gyermek és a szülő együtt is indulhat. Ezt követően jönnek az utánpótlás ranglista versenyszámok. Délután id. Sáthy István nevét viselő Sprint Távú Országos Bajnokság várja az indulókat.

A szövetség sorozatában a Fadd-Dombori Triatlon fesztivál

A jubileumi 40. Sportolna Triatlon Fesztivál is bekerült a Magyar Triatlon Szövetség Próbáld ki a triatlont! sorozatába, így a SporTolnán is lehetőséget kapnak a szabadidő-sportolók, hogy a korábban megszokottnál egyszerűbben, hivatalos versenyengedély (licensz) nélkül álljanak rajthoz. Mini, szuper sprint és sprint távon is élhetnek ezzel a lehetőséggel mindazok, akik szeretnének megismerkedni a triatlonnal, vagy – hosszabb-rövidebb kihagyás után – újra visszatérnének hozzánk.

A Próbáld ki a triatlont! sorozatban való részvételhez egy rövid regisztráció elvégzése szükséges a probaldkiatriatlont.hu oldalon.

Az XL. SporTolna Triatlon Fesztivál változatos versenyszámaival kiváló lehetőséget biztosít a sportágba bekapcsolódni vágyóknak is. A sportág hazai rendezvényei közül egyedülállóan nyolc különböző távon, illetve versenyszámban nyílt lehetőség a triatlon világába betekinteni.