Jól cseng a Fodor név Pakson. Az édesapa, Fodor Péter annak idején bajnok címet és kupát is nyert az Atomerőmű SE-vel, ráadásul két fia, Gergely és Márton is ott volt abban a paksi csapatban, amely 2002-ben először magasba emelhette a bajnoki serleget. Szép idők voltak azok, a bajszos szakvezetővel kétszer a Magyar Kupát is elhódította az ASE, amelynél 2001-ben és 2003-ban sem akadt jobb csapat ebben a sorozatban.

Fodor Péter fia, Ármin dolgozik másodedzőként az Atomerőmű SE-nél az új szezonban (Fotó: ASE)

Rég volt, szép volt... Most a harmadik fiú, Ármin tehet azért, hogy ezek az idők visszatérhessenek az atomvárosba. A paksi klub pénteken reggel jelentette be, hogy Fodor Ármin lesz a csapat másodedzője, a görög Kosztasz Flevarakisz elsőszámú segítője.

Fodor Péter adja a pluszmotivációt a fiának

„Tetszettek a tervek amit a vezetőség felvázolt, szerettem volna már egy nagy ambíciókkal rendelkező klubnál dolgozni – mondta Fodor Ármin az Atomerőmű SE közösségi oldalán. – Nagyon jó minőségű és mentalitású keret jött össze, ami véleményem szerint sokra hivatott. Számomra pluszmotiváció, hogy édesapám a múltban nagy sikereket ért el Pakson, remélem meg tudjuk ezt ismételni. Munkámmal maximálisan azon leszek, hogy a klub vissza tudjon térni a csúcsra, hiszen oda való” – tette hozzá a fiatal szakember.

A paksiak csütörtökön jelentették be, hogy szakmai egyet nem értés miatt elválnak a szlovén vezetőedzőtől, Sebastjan Krasovectől, s helyére a magyar NB I-ben korábban Sopronban dolgozó Kosztasz Flevarakiszt ültetik le a kispadra. Pénteken nevezte ki az ASE másodedzőnek Fodor Ármint, illetve azt is bejelentette, hogy az erőnléti edzői feladatokat a horvát Marko Orsag fogja ellátni.