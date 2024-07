A városközponti hőmérő 42 fokot mutatott, amikor a kerekesek legurultak a Béla király térről, s nekivágtak a 152 kilométeres táv leküzdésének. Szó szerint vágni lehetett a levegőt, de a Gemenc Nagydíj indulóit ez mit sem érdekelte, ó tempóban veselkedtek neki a feladatnak, sőt néhány hobbikerekes is a nyomukba eredt, amikor a záróautó is elhaladt.

A Béla térről, lassú rajttal indult neki a Gemenc Nagydíj mezőnye az első szakasz leküzdésének (Fotó: Makovics Kornel)

Az Alisca Bau 50. Gemenc Nagydíjon két országúti szakaszt kell teljesíteniük a bringásoknak, a pénteki, Harcot, Medinát, Szedrest, Tengelicet és Kölesdet is érintő első etap után, amely a Tarr Kupa nevet kapta, szombaton az Őcsényt, Decset, Sárpilist, Várdombot és Szálkát érintve 127 kilométert kell beletaposni a pedálokba – a Graepel Kupáért. Nem marad el a hagyományos, villanyfényes kritériumverseny sem, amely szombaton 19.50-kor rajtol, s mindig nagy érdeklődés övezi – de ennek eredménye már nem számít majd bele az összetettbe.

Gemenc Nagydíj – a címvédő nem jött el

Arató Gábor versenyigazgató az esélyeket latolgatva kiemelte, hogy a kontinentális csapatok most is biztosítják majd a nívót, az összetett elsőségre is ők pályázhatnak. Egyéniben pedig a Ljubljana Gusto Santic kerekese, Dylan Hopkins lehet az, aki elviheti az első helyet. Az ausztrál bringás tavaly az összetett második helyén végzett. A győztes cseh klasszis, Filip Reha ugyanakkor idén nincs ott a mezőnyben.