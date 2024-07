Tizenöt nemzet, tizenkilenc csapat és százkilenc versenyző várja az előzetes nevezési lista szerint az Alisca Bau 50. Gemenc Nagydíjat. A tradicionális kerékpárverseny az idei évre ugyan elveszítette az UCI-besorolását, de Steig Gábor versenyigazgató szerint így is remek kerekeseket sikerült Szekszárdra csábítani, vagyis mindez nem megy a színvonal rovására.

Filip Reha, az Elkov-Kasper kerekese mindent vitt a 2023-as Gemenc Nagydíjon (Fotó: Kiss Albert)

Steig Gábor kihangsúlyozta: az olasz, osztrák, szlovén, szerb, izraeli, holland, norvég, svéd, román, sőt thaiföldi és dél-afrikai kerekesek között komoly kihívás lesz tekerni a magyaroknak, köztük a szekszárdiaknak (Ágoston Dániel, Juhász Péter, Soós Gergely és Topán Máté alkotja a sort), akik hosszú idő után önálló csapattal indulnak.

A végső esélyeket illetően a versenyigazgató kiemelte, hogy a kontinentális csapatok most is biztosítják majd a nívót, az összetett elsőségre is ők pályázhatnak. Egyéniben pedig a Ljubljana Gusto Santic kerekese, Dylan Hopkins lehet az, aki elviheti az első helyet. Az ausztrál bringás tavaly az összetett második helyén végzett. A győztes cseh klasszis, Filip Reha ugyanakkor idén nem lesz ott a mezőnyben.

Ehhez nemcsak a riválisokat, hanem a nagy hőséget is le kell győznie, péntekre és szombatra is közel 40 fokot jósolnak a meteorológusok.

„Reméljük, hogy idén senki sem lesz rosszul, ezért a frissítés is többször lesz megengedett, mint normál versenykörülmények között az lehetséges lenne” – nyomatékosította Steig Gábor, aki örömmel húzta alá, hogy önálló szekszárdi csapat is rajthoz áll majd.

„A srácok számára hatalmas kihívás egy ilyen színvonalas nemzetközi versenyen való részvétel. Reménykedünk benne, hogy végig tudják tekerni mind a két szakaszt, így az esti háztömb körülinél is ott lehetnek majd a rajtnál” – tette hozzá.

A szurkolók pénteken Szedresben három sprinthajrát, Kölesden pedig négy hegyi hajrát láthatnak. Szombaton Várdombon lesz három sprinthajrá, Szálkán pedig három hegyi hajrá. A végső befutó a Kálvária tetőn lesz, ide is érdemes lesz időben kilátogatni.

Steig Gábor elmondta, a versenyzőknek idén is kiosztják a szokásos trikókat. Az összetettben vezető viseli a kéket, a hegyimenőn lesz a narancs pöttyös, a sprinteren a zöld, a legjobb magyaron a piros, a legjobb 23 év alatti versenyző pedig a fehéret kapja majd.