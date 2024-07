– Vasárnap 18.50 órakor a Diósgyőr vendégeként kezdik az OTP Bank Liga új idényét. Hogy látja, meg lehet ismételni a 2023/2024-es kiváló szereplését?

– Az egy kiugró szezon volt, és nem mondom, hogy lehetetlen, de nehéz lesz megismételni. Ugyanazt szeretném látni a csapattól, ami jellemzett minket tavaly. Voltak periódusok, amikor jól játszottunk és a hullámvölgyekből is jól jöttünk ki. Nem állítom, hogy nem lesz nehezebb időszakunk, de a jó időszakokat minél tovább kell nyújtanunk a bajnokságban ahhoz, hogy ismét éremért harcolhassunk. Az is biztos, hogy a bajnoki ezüst és kupagyőzelem után jobban felkészülnek majd belőlünk és jobban figyelnek ránk az ellenfelek. Hogy a sorozatterhelést hogyan bírjuk majd? Egyelőre nem tudom, mert még csak három tétmérkőzésen vagyunk túl, most még nem mutatkozik ennek jele. De erős keretünk van ahhoz, hogy megbirkózzunk ezzel a feladattal is.