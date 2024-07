Hét páros nevezett a Dombóvári Strandröplabda Bajnokság első fordulójára, számolt be róla hivatalos internetes oldalán a Dombóvári Amatőr Röplabda Club SZE (DARC). Az összegzés szerint mindenki játszott mindenkivel. A forduló érdekessége, hogy négy férfi páros mellett három női is indult a versenyen, vegyes páros azonban ezúttal nem volt. A szerveők a női párosok egymás elleni eredményeit külön is értékelték.

A hetedik helyen a versenyünkön újoncnak számító Balasi Letícia–Pellei Ditta páros végzett. Őket megelőzve hatodik lett Kovács Anna és Márfi Réka, akikről tudni kell, hogy az elmúlt idényben a dombóvári egyesület U15-ös teremröplabda csapatát erősítették. Ötödik helyezés ért el Pellei Luca és Szegedi Anita, akik ezzel együtt a női mezőny legjobbjai is voltak, a negyedik helyre pedig a Kard János–Kard Máté kettős „futott be”.

A képzeletbeli dobogó legalsó fokára Boruzs Gábor és Prech Tamás állhatott fel, az ezüstérmet pedig Pintér Csaba és Schulteisz Imre gyűjtötte be. Az első forduló győztese Mészáros Norbert és Mészáros Bende, akik az aranyérem mellé a Szicília Étterem által felajánlott utalványt is begyűjtötték.

Az I. forduló végeredménye:

1. Mészáros Norbert–Mészáros Bende

2. Pintér Csaba–Schulteisz Imre

3. Boruzs Gábor–Prech Tamás

4. Kard János–Kard Máté

5. Pellei Luca–Szegedi Anita

6. Kovács Anna–Márfi Réka

7. Balasi Letícia–Pellei Ditta

Ezen belül a női mezőny külön helyezettjei:

1. Pellei Luca–Szegedi Anita

2. Kovács Anna–Márfi Réka

3. Balasi Letícia–Pellei Ditta