Tursics Krisztián csapata egy győzelemmel (az izraelieket 78–77-re verték) és egy vereséggel (a németektől 74–53-ra kaptak ki) várta a kedd esti összecsapást. A szerbek mindkét kontinensbajnoki találkozójukat elveszítették, így Holcz Rebekáék azzal a céllal léphettek pályára, hogy egy győzelemmel bejutnak a következő fordulóba.

Holcz Rebeka (66) a magyar válogatott egyik legjobbja volt a szerbek elleni meccsen (Fotó: FIBA)

Nem is vacakoltak sokat a magyar lányok, akik nekiestek a szerbeknek, s 31 pontos első negyedükkel tulajdonképpen meg is alapozták a győzelmet. A folytatásban csak arra kellett figyelnie a magyar csapatnak, hogy kézben tartsa a meccset. Ez sikerült is, így az izraelieket 67–43-ra legyőző németek mögött második helyen jutott tovább.

Holcz Rebeka 18 pontig jutott

A Tarr KSC Szekszárd saját nevelésű játékosa, Holcz Rebeka nagyszerű játékkal rukkolt elő, 18 pontja mellé leszedett két lepattanót és egy gólpasszt is beletett a közösbe. A magyar csapat szerdán a C-csoportban az olaszok és a törökök mögött harmadikként továbbjutó lengyelek ellen folytatja.

U20-as Európa-bajnokság, D-csoport

Magyarország–Szerbia 86–72 (31–12, 18–20, 16–15, 21–25)

Vilnius, Jeep Arena, vezette: Helmsteins (lett), Van Looy (belga), Lapanovic (szlovén)

A legjobb dobók: Baa 24/3, Holcz 18, Gyöngyösi J. 17, illetve Jevtovics 15, Vukovics 14/9, Piljevics 10/6.