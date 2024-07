A jövőt (is) építi a Tarr KSC Szekszárd. A női NB I-ben szereplő klub a hivatalos oldalán jelentette be, hogy három fiataljának is élő szerződése van a következő bajnoki idényre. Mint írják: a 2024/25-ös szezonban is csapatukat erősíti két hazai nevelésű büszkeségük, Holcz Rebeka és Szücs Gréta, valamint az előző szezonban egyre meghatározóbb szerepet betöltő Boros Júlia.

Holcz Rebeka, Szücs Gréta és Boros Júlia is marad a Tarr KSC-nél (Fotó: KSC-montázs)

Holcz és Szücs egyaránt a negyedik szezonjukat fogják megkezdeni a legutóbbi szezonban bronzérmet szerző együttesnél. Mint kihangsúlyozzák: jelenleg mindketten a korosztályos válogatottjukkal készülnek a nyári Európa-bajnokságokra, ahol meghatározó szerep vár majd rájuk. Boros Júliának pedig a mostani lesz a harmadik idénye a tolnai vármegyeszékhely klubjánál.

Holczékat új edző irányítja

Mint arról már beszámoltunk, nyolc és fél év után távozott a szekszárdi klub kispadjáról Djokics Zseljko, utódja pedig az egyik legtehetségesebb fiatal hazai edző, Magyar Bianka lett. Azt is bejelentette már a KSC, hogy az új stábban a másodedzői feladatokat Szentendrei Áron látja majd el, az erőnléti edző pedig Gyebrovszki Ádám lett.

Ami a játékoskeretet illeti, eddig Miklós Melinda távozását jelentette be a klub, azt pedig a Sopron Basket közölte, hogy a következő szezonban náluk játszik majd az amerikai Jacinta Monroe. Úgy tudjuk, jó esély van arra, hogy visszatér Szekszárdra az amerikai Kathryn Westbeld, ám vele kapcsolatban hivatalos bejelentést még nem tett a klub.