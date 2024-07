Az átigazolás tényéről a baranyai klub számolt be hivatalos internetes oldalán. Korábban a Ferencvárosnál is pallérozódott Kiss Gabriella Szekszárdon Magyar Kupát is nyert – igaz, még futsalban. A nagypályás bajnokságban mindkét alkalommal a tizedik helyen végzett csapatával, a Szekszárdi WFC-vel, amelyben 38 mérkőzésen lépett pályára és 3 gólt szerzett.

– Nagyon megtetszett a PMFC-nél felvázolt koncepció, emiatt hamar igent mondtam a klubnak – árulta el 26 esztendős középpályás. – A csapat látványos fejlődésen ment keresztül az előző szezonban, ami azon is látszott, hogy veretlenül jutott fel az NB I-be. A keretet túlnyomórészt fiatal, tehetséges, összetartó és mindezek mellett sikeréhes játékosok alkotják. Izgatottan várom a felkészülést, a szakmai stábtól kapott bizalmat pedig a pályán nyújtott teljesítményemmel szeretném meghálálni. Nem mellesleg az is motivál, hogy a 100. élvonalbeli bajnoki mérkőzésemet már szülővárosom csapatában, a PMFC színeiben érjem el. Egy biztos, újoncként nagy meglepetést szeretnénk okozni a Simple Női Ligában – tette hozzá Kiss.

A pécsiek 21 győzelemmel, 1 döntetlennel, vereség nélkül nyerték meg az NB II-es bajnokság Nyugati csoportjának küzdelmeit, mégpedig egy dombóvári fiatal hathatós közreműködésével. A korábbi NB I-es gólvágó, külföldet is megjárt Gyánó Szabolcs lánya, a korosztályos válogatottban is alapembernek számító Lili 16 mérkőzésen 3 gólt szerzett.