A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége szerdán elfogadta a maratoni világ- és Európa-bajnokságra utazó keret névsorát. A kontinensviadalt július 25. és 28. között Poznanban, a vb-t pedig szeptember 19. és 22. között a horvátországi Metkovicban rendezik. A paksi Kiszli Vanda mindkét világversenyen a klasszikus maratoni távon és a rövid körön is elindul, míg a kontinensviadalon Czéllai-Vörös Zsófiával párosban is rajthoz áll majd. Az Atomerőmű SE kajakosa címvédőként lesz ott az Eb és a vb hosszútávú futamain, valamint az előbbi szám rövid körének is ő a regnáló bajnoka. A világbajnokságon lesz egy szekszárdi induló is, az ifi kajak egyeseknél Jámbor Lotti is képviseli a vármegyei színeket.

Az Eb-csapat, kajak. Férfiak, K-1 rövid kör: Sellyei Csanád (Váci Kajak-Kenu SE), Péli Zalán (Hármaspálya SE), K-1: Erdőssy Csaba István (Graboplast Győri VSE), Péli, K-2: Boros Adrián, Erdélyi Tamás; Varga Olivér, Aradi Bátor Gergő (mindkettő Graboplast Győri VSE).

Nők, K-1 rövid kör: Kiszli Vanda (Atomerőmű SE), Csépe Panna (UTE). K-1: Kiszli, Czéllai-Vörös Zsófia (Graboplast Győri VSE). K-2: Csépe, Sinkó Panna Krisztina (UTE, Lágymányosi Spari); Kiszli, Czéllai-Vörös.

Kenu, férfiak, C-1 rövid kör: Soltész Péter (Tokaji Vízisport Club), Pluzsik Mihály (Szentendrei Kajak-Kenu SE). C-1: Soltész, Zsidai Máté (KSI SE). C-2: Pluzsik, Horváth-Milvich Benedek (Szentendrei Kajak-Kenu SE, BKV Előre SC).

Nők, C-1 rövid kör: Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari), Matkovics Lili Sára (KSI SE). C-1: Matkovics.

A vb-csapat, kajak. Férfiak, K-1 rövid kör: Sellyei, Péli. K-1: Erdőssy, Kolozsvári Brúnó (Graboplast Győri VSE). K-2: Boros, Erdélyi; Noé Bálint, Kulifai Tamás (Budapesti Honvéd, MTK).

Nők, K-1 rövid kör: Kiszli, Kőhalmi Emese (KKNKKA). K-1: Kiszli, Kőhalmi. K-2: Csépe, Sinkó; Csikós Zsóka, Kőhalmi (Szolnoki Kajak-Kenu Klub, KKNKKA).

Kenu, férfiak, C-1 rövid kör: Soltész, Pluzsik. C-1: Soltész, Laczó Dániel (SZVTSZ Vízisport Szakosztály). C-2: Pluzsik, Horváth-Milvich; Fodor Nicholas, Soltész (KKNKKA, Tokaji Vízisport Club).

Nők, C-1 rövid kör: Kisbán, Matkovics. C-1: Kisbán, Matkovics