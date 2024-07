Edzőt váltott az Atomerőmű SE. Pár hete, amikor sajtótájékoztatóra hívta az újságírókat a klub, még arról volt szó, hogy az új idényben is Sebastjan Krasovec dirigálja majd a csapatot, csütörtökön viszont robbant a bomba. Előbb nem sokkal két óra után azt közölte a négyszeres magyar bajnokcsapat vezetése a közösségi oldalon, hogy szakmai egyet nem értés miatt távozik Sebastjan Krasovec, majd alig egy óra múlva már be is jelentették, hogy a görög Kosztasz Flevarakisz ül le a piros-kékek kispadjára.

Kosztasz Flevarakisz ül le az Atomerőmű SE kispadjára (Fotó: Dömötör Csaba)

„Nagyon örülök, hogy visszatérhetek Magyarországra és egy ilyen nagy múltú klubot segíthetek, mint az ASE – mondta Kosztasz Flevarakisz a klub közösségi oldalának. – Soha nem voltam a nagy szavak embere, az első feladatunk a megfelelő keret összeállítása lesz, ezt követően a csapaton belüli jó kémiát kell kialakítanunk és fenntartanunk, hiszen fontos, hogy olyan gárdát építsünk, amelyik közösen tud küzdeni minden nap a célokért. Fontos, hogy olyan játékot mutassunk, amivel sok szurkolót tudunk bevonzani a csarnokba, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a jó teljesítményért. Nyilván ehhez idő és türelem is kell, meg persze az, hogy mindenki egészséges legyen. Várom a kezdést!” – fogalmazott a szakember.

Kosztasz Flevarakisz mág az NBA-ben is dolgozott

Flevarakisz 1998-ban kezdte meg vezetőedzői karrierjét a PAOK Thessaloniki csapatánál a görög első osztályban, később többek között Svédországban, Cipruson, Németországban, Lengyelországban is megfordult, többször segítette különböző csapatok munkáját az NBA előszezonjában és a Denver Nuggets játékosmegfigyelőjeként is tevékenykedett, Magyarországon pedig a Sopron KC vezetőedzője volt.