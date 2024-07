A közvetlenül a tolnai kajakház mellett felépült bérlőpontot a Tolnai Kajak Kenu SE üzemelteti. Barina Balázs, a klub elnökségi tagja érdeklődésünkre elmondta: a bérlőpontot hat darab, helyben kölcsönözhető suppal, három tengeri kajakkal és három túrakajakkal látta el a szövetség, ezen kívül az egyesület négy darab négyszemélyes túrakenut is tud biztostani a víztúrázók számára. Kerékpárokat – egyelőre legalábbis – nem lehet bérelni.

Barina Balázs azt is elmondta, hogy bár most is lehet kölcsönözni eszközöket, de intenzívebben majd ősztől indul meg a bérlőpont üzemeltetése.