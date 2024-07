Az MLSZ a 2024/2025-ös szezonra is négy csoportba (Észak-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Kelet, Dél-Nyugat) osztotta a hatvannégy NB III-as csapatot. A Tolna vármegyei klubokat – a tavalyi idényhez hasonlóan most is – a Dél-Nyugati csoportba sorolta be a szövetség.

A július 28-án kezdődő szezonban, a tervezet szerint, többek között az NB II-ből kiesett Pécsi MFC-vel és BFC Siófokkal, valamint a Fejér vármegyei bajnok MÁV Előre Főnix FC-vel alkot egy csoportot a Bonyhád VLC, az FC Dunaföldvár, a Majosi SE, a Szekszárdi UFC és a Paksi FC II.

A Dél-Nyugati csoport tagjai

Kaposvári Rákóczi FC, Pécsi MFC, BFC Siófok, FC Nagykanizsa, PTE-PEAC, Dunaharaszti MTK, Iváncsa KSE, Szekszárdi UFC, Majosi SE, Ferencvárosi TC II., Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, MÁV Előre Főnix FC, Bonyhád VLC, FC Dunaföldvár, Paksi FC II., MTK Budapest II.