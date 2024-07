Hat helyen változtatott Bognár György a csütörtöki Larnaca elleni Konferencialiga-mérkőzés kezdőcsapatához képest. Azt tudni lehetett, hogy a nemzetközi mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett Hahn János nem léphet pályára, de többek között Szappanos Péter, Windecker József és Vécsei Bálint is csak a kispadon kezdett a Paksnál.

A találkozó első fél órája az új szezonban első tétmérkőzését játszó DVTK meddő fölényét hozta, aztán amikor az atomvárosiak kezdték átvenni az irányítást, a hazaiak egyik új szerzeménye, Marko Rakonjac szépségdíjas találatával a hazaiak megszerezték a vezetést. Bognár György a szünetben kettőt is cserélt, Windecker József mellett jött Böde Dániel is, aki második labdaérintéséből kiegyenlített (az előző idényben is a 474. NB I-es mérkőzésén 148. gólját jegyző ikon jegyezte a paksiak első találatát).

Akkor az MTK otthonában 1–1-re végeztek a zöld-fehérek, ezúttal viszont nem elégedtek volna meg a pontosztozkodással. Többet birtokolták a labdát, ez azonban a 78. percig helyzetben nem mutatkozott meg. Igaz, akkor sem a diósgyőri kapust dolgoztatták meg, „köszönhetően” a csapatban 101. mérkőzését játszó Szatmári Csabának, aki kézzel ütötte el a labdát Böde feje elől. A VAR-vizsgálat után megítélt büntetőt Windecker József értékesítette, a vezetést azonban nem tudta megőrizni a Paks, mely ismét döntetlennel indította a bajnoki szezont.

A PFC jövő vasárnap az Újpestet fogadja (18.50 óra), előtte viszont még vár a csapatra egy ciprusi fellépés csütörtökön a nemzetközi kupában.

OTP Bank Liga, 1. forduló

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–2 (1–0)

Miskolc, DVTK Aréna, 6137 néző. V.: Berke (Garai, Aradi)

Diósgyőr: Odincov – Gera D., Szatmári, Lund, Sanicanin – Bényei (Ferencsik, 89.), Holdampf, Rarszalla (Vallejo, 66.) – Varga Z. (Franchu, 66.), Rakonjac, Pozeg Vancas (Klimovics, 66.). Vezetőedző:

Paks: Simon B. – Ötvös, Kinyik, Vas – Kovács K. (Szabó J., 89.), Mezei (Vécsei, 69.), Papp K. (Windecker, a szünetben), Balogh B., Osváth – Szabó B. (Zimonyi, 63.), Varga B. (Böde, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Rakonjac (40.),Edomwonyi (86.), illetve Böde (47.), Windecker (81., 11-esből)