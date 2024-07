Könyves Norbert maradása erősítés volt a Paksnak. Fotó: Makovics Kornél

Félóra játék után Könyves Norbert percei következtek, a nyáron végül egy évet hosszabbító, de megfelelő ajánlat esetén távozó csatár ellen előbb szabálytalankodtak az ötös sarkán, ami után néma maradt a játékvezető sípja, majd egy megkerülős csel után bal szélről élesen lőtt el a kapu mellett. Amikor már úgy tűnt, hogy a Corvinul egygólos előnnyel megy szünetre, jött Lupu, és a harmadik kapuval szembeni helyzetét már nem hagyta ki.

A második félidőre elkélt volna egy Szoboszlai Dominik a paksiakhoz, a válogatott csapatkapitánya azonban – többek között az atomvárosi nevelésű Fiola Attilával – csak a lelátóról követte figyelemmel a zöld-fehérek játékát. A Liverpool játékosa nem, Tóth Barna és Haraszti Zsolt viszont jött a második félidőben, bízva abban, hogy támadásban hatásosabbak lesznek Baloghnál és Silye Eriknél. Velük sem változott a játék képe, többet birtokolta a labdát a Paks, de gólszerzési lehetőség a Corvinul előtt adódhatott volna.

Szoboszlai Dominik és Fiola Attila a lelátóról nézte a Paks–Corvinul találkozót. Fotó: Makovics Kornél

Az utolsó félórára menetrend szerint megérkezett Böde Dániel is, aki a Paks és a Ferencváros játékosaként tizenhét nemzetközi kupameccsen öt gólt és ugyanennyi asszisztot adott, majd jött az ebből a szempontból legrutinosabbnak számító Vécsei Bálint is. A problémák csak sűrűsödtek azzal, hogy az egyik legjobb teljesítményt nyújtó Szabó Bálintot negyedórával a vége előtt a VAR-vizsgálat után kiállították. Emberhátrányban is megvolt a szépítésre a lehetőség, Tóth két életerős lövését is blokkolták. Ehelyett egy kontra után újabb Lupu-gól született, majd a ráadásban a mesterhármas is összejött a 24 éves román támadónak, amivel nemcsak ezt a találkozót, de valószínűleg a párharcot is lezárta a Corvinul.

Nem ilyen nemzetközi visszatérésről álmodtak Pakson... A visszavágót július 18-án, magyar idő szerint 20 órakor rendezik Nagyszebenben.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés

Paksi FC–Corvinul Hunedoara (román) 0–4 (0–2)

Paks, v.: Usman – Harald, Ronning (norvégok)

Paks: Szappanos – Lenzsér, Kinyik, Szabó J. – Osváth, Papp K., Windecker (Vécsei, 69.), Balogh B. (Haraszti, a szünetben), Silye (Tóth B., a szünetben, Mezei, 80.) – Szabó B., Könyves (Böde, 62.). Vezetőedző: Bognár György

Corvinul: Lefter – Bradu, Lica, Menoiache, Iacob – Hrazdac (Pop, 78.) – Lupu, Neacsa, Roger, Pirvuiescu (Ubbink, 85.) – Bus. Vezetőedző: Florin Maxim

Gólszerző: Lupu (45+2., 86., 90+2.), Bus (9.)

Sárga lap: Kinyik (32.), Vécsei (71.), illetve Neacsa (86.), Bradu (88.)

Piros lap: Szabó B. (77.)