Már csak egy nap, és visszatér a nemzetközi kupaporondra az atomvárosi futballcsapat. A Paksi FC szerdán a román második ligás Corvinul Hunodeara gárdáját fogadja az Európa-liga első selejtezőkörében. Bognár György gárdája csütörtökön 19 órától csap össze a Román Kupa győztesével.

Szabó János ott volt a Paksi FC keretében már 2011-ben is, s most is készül a Hunodeara ellen (Fotó: Molnár Gyula)

Nagy az izgalom Pakson, ezt a szerda reggeli, a sajtónak is szóló edzésen is érezni lehetett. Papp Kristófék mosolyogva végezték a bemelegítő feladatokat, de valahogy átjött a feszültség, ami nem is csoda, hiszen a zöldek szeretnének jól szerepelni a kupában, ahová 2011 után térhetnek vissza.

Bognár György vezetőedző azt mondta, Haraszti Zsolt és Hahn János játéka kérdéses, előbbi sérüléssel, utóbbi betegséggel bajlódik, illetve biztosan nem lesz ott a pályán Szélpál Norbert, aki régóta maródi a paksiak közül. Ott lesz ugyanakkor a pályán Szabó János, aki pályára ugyan nem lépett egyik meccsen sem, de 2011-ben is tagja volt a paksi keretnek.

Szabó János szerint előny, hogy itthon játszhat a Paksi FC

„Rég vártunk már az ilyen mérkőzésekre, és reméljük, úgy sül majd el, ahogy azt szeretnénk – mondta Szabó János a klub honlapján. – Pozitív, hogy ezúttal végre itthon játszhatunk, nem kell albérletbe kényszerülnünk, mint tizenhárom éve. Olvassuk, hogy több mint valószínű, telt ház lesz, mi pedig szeretnénk egy jó eredménnyel kiszolgálni szurkolóinkat. A Corvinulban vannak kiváló játékosok, veszélyesen kontráznak, ezekre oda kell majd figyelnünk, de ha mi a saját játékunkat tudjuk játszani, jól jöhetünk ki az első találkozónkból.

A román csapat este hét órakor edz a paksi stadionban.

Az biztos, hogy az összes jegy elfogyott, így a Paks telt ház előtt mérkőzik meg ellenfelével. Az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti, a játékvezető a norvég Mohammad Usman Aslam lesz.