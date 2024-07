Szégyenteljes vereséget szenvedett a Paksi FC múlt hét csütörtökön hazai pályán a román Corvinultól az Európa-liga selejtezőjének első felvonásán. Bognár György csapata 4–0-ra kapott ki a román második ligában szereplő vajdahunyadiaktól, egy olyan meccsen, amelyen bántóan nagy volt a különbség a mutatott játékban – a románok javára!

Kinyik Ákos, a Paksi FC védője próbál keresztezni a Corvinul elleni odavágón (Fotó: Koncz Márton)

A Paksi FC futballistái önkritikusan nyilatkoztak a találkozó másnapján, Windecker József például az mondta, hogy neki lesül a bőr az arcáról, úgy szégyelli magát a teljesítményük miatt. De nem volt finomkodó Bognár György vezetőedző sem, aki kerek perec kijelentette: a játékosai többet gondoltak magukról, mint amik...

Ilyen előzmények után illene jól teljesíteni a csütörtöki romániai összecsapáson. Vécsei Bálint, a paksiak középpályása szerint csak a győzelem tudja elfeledtetni szurkolóikkal az első meccs történéseit.

Minimális az esélye, hogy továbbjusson a Paksi FC

„Természetesen a vereségre – főleg ekkorára – senki sem számított, nagy pofonba szaladtunk bele, remélem, még idejében kaptuk, és visszatérünk a helyes útra – mondta a Nemzeti Sport Online-nak Vécsei Bálint, a paksiak 12-szeres válogatott középpályása, aki az első találkozón a 69. percben csereként szállt be a kispadról. – Fásultan, tompán futballoztunk, több nagy hibát is elkövettünk, a vendégek teljesen megérdemelten nyertek. Azt sportolóként nem mondhatom, hogy tovább is jutottak, hiszen remény mindig van, igaz, minimális az esélye, hogy mi kerülünk a második körbe. De mindent megteszünk. A becsületünkért, a szurkolóinkért kell küzdenünk, nyerni akarunk. Nehéz feladat áll előttünk, ám bizakodva, motiváltan várjuk a visszavágót.”

Az első mérkőzésen piros lapot kapó Szabó Bálintra nem számíthat a paksi szakmai stáb, ugyanakkor arra van esély, hogy a betegségéből és sérüléséből felépülő Hahn János pályára lépjen.

A mérkőzés magyar idő szerint 20 órakor kezdődik a 12363 fő befogadására alkalmas nagyszebeni városi stadionban. Az összecsapás játékvezetője a szlovák Peter Kralovic lesz. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.