„Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb magyar céget tudhatunk szponzoraink között. A Tarr Kft. a régióban már bizonyította, akárcsak a saját márkaépítésében, a sportszponzorációban is maximálisan elhivatott. Sok a hasonlóság a két vállalat között, hasonló utat járunk, így bízunk a hosszútávú együttműködésben” – nyilatkozta a klub holnapján a szerződés aláírásakor Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője.

A Tarr Kft. neve is ott szerepel majd a Paksi FC felszerelésén

Forrás: paksifc.hu

A száz százalékban magyar tulajdonú, szekszárdi székhelyű telekommunikációs szolgáltató vállalat számára nem új keletű dolog egy sportegyesület támogatása, a női kosárlabda NB I-ben szereplő klubnak 2023 szeptembere óta névadó szponzora a Tarr Kft.

„Úgy gondolom, sok a közös a két cégben és hasonló a pályafutásunk, a Tarr Kft. is onnan indult, ahonnan a paksi labdarúgás több tíz évvel ezelőtt. A szekszárdi kosárlabdát már több mint húsz éve támogatjuk, illetve Zalaegerszegen egy kisebb futball csapatot is szponzorálunk. Pakson 2005 óta szolgáltatunk, és meglátásunk szerint a Paksi FC a térség legértékesebb együttese. Reméljük, a jövő is hasonló sikereket hoz majd, mint a tavalyi szezon, ehhez próbálunk támogatóként hozzájárulni” – fogalmazott így Tarr János igazgató.

Az atomvárosiak, akik közel két évtized után váltottak mezbeszállítót, csütörtökön négygólos hátrányukat kellene ledolgozniuk a Corvinul Hunedoara vendégeként Nagyszebenben, a párharc továbbjutója az Európa-liga selejtezőjében folytatja, a vesztes fél átkerül a Konferencialigába.