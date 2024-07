A 26 éves futballista az előző idényben az NB II-es HR-Rent Kozármisleny­ben futballozott. A sokáig éremért harcoló, végül ötödik helyen végzett gárdában 21 találkozón kapott lehetőséget Aczél Zoltántól, gólt nem szerzett. Hegedüs 2019 júliusa és 2023 februárja között kilencvennégy tétmérkőzésen erősítette már a Pécsi MFC-t, ezalatt pedig tizennyolc találatot szerzett piros-fekete színekben.

Hegedüs Márk az új idényben a Pécsi MFC sikereiért küzd majd a pályán

Fotó: Kurdi József/PMFC

Hegedüs Márk lelkes játékával hamar belopta magát a drukkerek szívébe, az egykori közönségkedvenc saját bevallása szerint visszatérésében fontos szerepet töltött be a klubhoz és a szurkolókhoz való kötődése. Érdekesség, hogy most újra együtt dolgozhat korábbi edzőjével, hiszen Aczél lett az NB III-ba kieső, így a Szekszárddal, a Majossal, a Bonyháddal, a Dunaföldvárral és a Pakssal is játszó pécsi gárda vezetőedzője.

A Pécsi MFC különleges helyet tölt be a szívében

„Nem titok, hogy különleges helyet tölt be a szívemben a Pécsi MFC, melynek szereplését az elmúlt másfél évben is folyamatosan nyomon követtem. Töretlen maradt a kapcsolatom a klubbal és a szurkolókkal, emiatt is végtelenül boldog vagyok, hogy újra itt játszhatok. Minden túlzás nélkül mondhatom, szinte hazatértem. Rengeteg szeretetben volt részem a PMFC-nél, ezért is döntöttem úgy, hogy ezt a pályán nyújtott lehető legjobb teljesítményemmel szeretném ezúttal is viszonozni. A csapattal együtt azért dolgozunk, hogy újra örömöt okozzunk elkötelezett drukkereinknek” – nyilatkozta Hegedüs Márk a piros-fekete klub hivatalos internetes oldalának.