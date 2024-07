NB I-et megjárt játékosok a keretben

Az AEK Larnaca menetrend szerinti repülővel, kedden késő este indul útnak, a terv szerint szerda hajnalban landol a Liszt Ferenc repülőtéren, ahonnan egyből Faddra buszozik, írja a Nemzeti Sport. Minden bizonnyal a csapattal tart majd az NB I-ben korábban megfordult Sztefan Drazsics, Lasha Dvali és Gyurcsó Ádám is.

„A Paks visszavágóját a román együttes ellen együtt néztük, kíváncsian figyeltük a második találkozót. Nagy okosságokat aligha lehet ilyenkor mondani: ez nemzetközi kupamérkőzés, amely soha, sehol, senki ellen sem könnyű, ezt a paksiak is tapasztalhatták az előző körben – fogalmazott a Paks ellen pályafutása során négy gólt jegyző szélső. – Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy meg akarjuk nyerni, függetlenül attól, hogy tudjuk, lesz majd visszavágó is. A saját futballunkat akarjuk játszani, igaz, e tekintetben vannak kérdőjelek. Nagyon sokan elmentek, rengeteg új játékos érkezett, az edzői stáb is cserélődött, a spanyol Juan Ferrando vette át az irányítást. Szóval, idő kell, hogy kialakuljon a játékunk, de a legjobb eredményt akarjuk elérni már Pakson is. Eddig edzőmérkőzéseken gyakoroltunk, azokon az eredmény nem volt igazán jó, de ez nem befolyásol nagyon.”